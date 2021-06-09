Castrovilli: "Firenze è bellissima. La prima volta che l'ho vista sono rimasto a bocca aperta"

Le parole di Gaetano Castrovilli durante l'intervista rilasciata a LinkemSpa

Gaetano Castrovilli è intervenuto ai microfoni di LinkemSpa, partner di ACF Fiorentina, per rilasciare un'intervista parlando del suo amore per il calcio e la per la città di Firenze. Ecco le parole di un piccolo estratto del suo intervento:

"Con il pallone io ci sono nato. Fin da piccolo dormivo con la palla. Quando ho visto Firenze per la prima volta sono rimasto a bocca aperta. È veramente bellissima".

Di seguito il post apparso sui social della Fiorentina.

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