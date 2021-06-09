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Castrovilli: "Firenze è bellissima. La prima volta che l'ho vista sono rimasto a bocca aperta"

Le parole di Gaetano Castrovilli durante l'intervista rilasciata a LinkemSpa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2021 14:48
Castrovilli: "Firenze è bellissima. La prima volta che l'ho vista sono rimasto a bocca aperta" - FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
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Castrovilli: "Firenze è bellissima. La prima volta che l'ho vista sono rimasto a bocca aperta"

Gaetano Castrovilli è intervenuto ai microfoni di LinkemSpa, partner di ACF Fiorentina, per rilasciare un'intervista parlando del suo amore per il calcio e la per la città di Firenze. Ecco le parole di un piccolo estratto del suo intervento:

"Con il pallone io ci sono nato. Fin da piccolo dormivo con la palla. Quando ho visto Firenze per la prima volta sono rimasto a bocca aperta. È veramente bellissima".

Di seguito il post apparso sui social della Fiorentina.

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