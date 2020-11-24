Ribery carica la squadra: "Forza Fiorentina! La prossima partita è la più importante per noi"
Franck Ribery carica i Viola per la sfida di domani con l'Udinese con un post su Twitter
Franck Ribery, a causa di un fastidio muscolare, non prenderà parte alla gara valida per l'accesso agli Ottavi di Finale di Coppa Italia in programma domani pomeriggio alle ore 17:30 alla Dacia Arena; ma il francese non vuole far mancare il suo carisma ai compagni.
Il fantasista, infatti, tramite un tweet, ha mandato un messaggio ai compagni per sottolineare l'importanza della partita di domani. Ecco le parole apparse sul suo profilo Twitter:
“Forza Fiorentina! Forza Viola! La prossima partita è la più importante per tutti noi. Tornerò il prima possibile per dare il mio contributo al meglio delle mie possibilità. Grazie per tutti i vostri gentili messaggi d’incoraggiamento”.
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