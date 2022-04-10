Da Napoli: "Quattro anni fa perdemmo lo scudetto a Firenze. Oggi persa la dignità in casa nostra"
La Fiorentina trionfa a Napoli. Su twitter la giornalista Anna Trieste lancia una dura critica alla formazione guidata da Luciano Spalletti
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2022 21:19
La Fiorentina trionfa al Maradona con una prestazione favolosa. Da Napoli arriva la dura critica di Anna Trieste, giornalista de Il Mattino e tifosa napoletana, attraverso un tweet apparso su Twitter: "Quattro anni fa a Firenze perdemmo lo scudetto in albergo. Oggi con la Fiorentina a casa nostra abbiamo perso la dignità".
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