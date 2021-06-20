Ceccarini su Twitter: "Domani può essere il giorno decisivo per Italiano alla Fiorentina"

Secondo Ceccarini domani sarà il giorno decisivo per conoscere il futuro di Italiano

"Domani può essere il giorno decisivo per Italiano alla Fiorentina". A dirlo su Twitter è il giornalista Niccolò Ceccarini, sicuro di una svolta nella trattativa tra Fiorentina e Spezia per il tecnico.

Il tecnico Italiano ha firmato da poco un contratto fino al 2023 con lo Spezia, anche se è prevista una clausola da 1 milione di euro che la Fiorentina sarebbe intenzionata a pagare per aggiudicarsi il mister.

Il tweet di Ceccarini:

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