"La Fiorentina e Ribery vogliono rinnovare ma la decisione la prenderà il nuovo allenatore"
Ribery e la Fiorentina continueranno ancora insieme? Parla Niccolò Ceccarini, che racconta come stanno andando le cose
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2021 21:36
Come scrive l'esperto di Mercato Niccolò Ceccarini, la Fiorentina e Ribery sono intenzionati a continuare insieme. Ma la decisione finale verrà presa solo dal primo allenatore. Questo il tweet:
COMMISSO PARLA DEL FUTURO DI RIBERY
https://www.labaroviola.com/commisso-ribery-non-voglio-parlarne-adesso-siamo-quasi-salvi/139438/