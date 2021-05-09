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"La Fiorentina e Ribery vogliono rinnovare ma la decisione la prenderà il nuovo allenatore"

Ribery e la Fiorentina continueranno ancora insieme? Parla Niccolò Ceccarini, che racconta come stanno andando le cose

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2021 21:36
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"La Fiorentina e Ribery vogliono rinnovare ma la decisione la prenderà il nuovo allenatore"

Come scrive l'esperto di Mercato Niccolò Ceccarini, la Fiorentina e Ribery sono intenzionati a continuare insieme. Ma la decisione finale verrà presa solo dal primo allenatore. Questo il tweet:

COMMISSO PARLA DEL FUTURO DI RIBERY

https://www.labaroviola.com/commisso-ribery-non-voglio-parlarne-adesso-siamo-quasi-salvi/139438/

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