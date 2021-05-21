Ceccarini: "Il Cagliari riscatterà Sottil. La Fiorentina per riaverlo dovrà esercitare il controriscatto"

Il Cagliari eserciterà l'opzione di riscatto per Riccardo Sottil. La Fiorentina per riaverlo dovrà esercitare il controriscatto

Fine della storia fra Riccardo Sottil e la Fiorentina?Stando a quanto raccolto da Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, il Cagliari ha deciso di riscattare Riccardo Sottil. Il classe 1999 scuola Fiorentina ha segnato 2 gol in 20 presenze stagionali con i sardi, facendo breccia nel cuore della società sarda che avrebbe deciso di utilizzare l’opzione per il riscatto.

A questo punto, se la Fiorentina vorrà riportarlo a Firenze dovrà esercitare l'opzione di controriscatto presente nella formula con la quale Riccardo Sottil sbarcò in Sardegna.

Di seguito il Tweet apparso nel profilo di Ceccarini.

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