Bucchioni: "Gattuso ha chiamato Pradè per dire no alla Fiorentina. Causa lite nello spogliatoio domenica post partita"

Gattuso ha detto no alla Fiorentina. La ha annunciato Enzo Bucchioni che in precedenza aveva annunciato per fatto il suo arrivo

A cura di Redazione Labaroviola 18 maggio 2021 01:03

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