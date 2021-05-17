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Bucchioni: "Gattuso ha chiamato Pradè per dire no alla Fiorentina. Causa lite nello spogliatoio domenica post partita"

Gattuso ha detto no alla Fiorentina. La ha annunciato Enzo Bucchioni che in precedenza aveva annunciato per fatto il suo arrivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2021 01:03
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Bucchioni: "Gattuso ha chiamato Pradè per dire no alla Fiorentina. Causa lite nello spogliatoio domenica post partita"

Gattuso alla Fiorentina? Nelle ultime ore sembra allontanarsi la possibilità di vedere Gattuso sulla panchina viola. Questo il tweet di Enzo Bucchioni

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