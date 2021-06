Pedullà: “La Fiorentina pagherà la clausola di Italiano. Lo staff sarà liberato da una contropartita”

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha pubblicato un Tweet nel proprio profilo di Twitter per far chiarezza sulla trattativa tra Fiorentina e Spezia che porterà Vincenzo Italiano sulla panchina Viola in vista della prossima stagione. Ecco quanto scritto da Pedullà:

“Per chiarire: la clausola da un milione non la verserà certo Italiano ma la Fiorentina, unica strada percorribile da 10 giorni. Servirà una contropartita allo Spezia per liberare il suo staff, anche questo passaggio è confermato”

Di seguito il Tweet apparso nel profilo di Alfredo Pedullà.

