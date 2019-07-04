Calamai: "Simeone resta se accetta di fare la riserva. In arrivo uno sponsor importante.."

Il giornalista de La Gazzetta Luca Calamai, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Eccone uno stralcio: “Joe Barone ha detto chiaramente che l'obiettivo é far cono...

Il giornalista de La Gazzetta Luca Calamai, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Eccone uno stralcio: “Joe Barone ha detto chiaramente che l'obiettivo é far conoscere la Fiorentina e Firenze nel resto del mondo. La città di Firenze ad oggi è la settima per esposizione al mondo, secondo gli uno studio americano. La prospettiva mi fa pensare al Chelsea prima di Abrahmovic Un centro di Londra, bello. Adesso il merchandising ha portato i Blues ad essere presenti in tutto il mondo. Perché la Fiorentina non può diventare il Chelsea? La Fiorentina sono sicuro prenderà un centravanti forte, Simeone partirà riserva: se pretende una maglia da titolare, andrà via e resterà Vlahovic. Ho capito questo dalla conferenza di Pradè. Bennacer? Attenzione, mi risulta che anche la Lazio si sia inserita. La Fiorentina non può temporeggiare, deve dare al giocatore quello che vuole. Barone porterà uno sponsor stile arabi: Mediacom o una loro azienda. Sarà una sponsorizzazione ‘tarocca’, che ti alza il fatturato e ti permette di spendere di più”