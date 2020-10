Pradè: “Dovevamo fare risultato, Commisso è dispiaciuto. Già dalla prossima partita saremo sotto esame”

Intervenuto ai canali ufficiali, il direttore sportivo Daniele Pradè ha commentato il pareggio 2-2 maturato contro la neopromossa Spezia:

“Una squadra come la nostra dopo il vantaggio deve fare un’altra partita e portare a casa il risultato. Il presidente è dispiaciuto, è dispiaciuto per i tifosi. Siamo tutti dispiaciuti. Questo però deve farci ripartire, dobbiamo continuare a lavorare”

Prosegue Pradè: “Siamo solo alla quarta giornata di campionato, la squadra a livello di individui è forte perciò deve imporsi. Complimenti allo Spezia perchè ha dimostrato carattere, identità e di non mollare mai. Il calcio è fatto di episodi: uno gol subito per uno svarione difensivo e uno con un giocatore in netto fuorigioco, cambiano le partite”

“L’unica cosa che posso dire è: lavorare – specifica il direttore sportivo – Dobbiamo impegnarci durante la settimana e vedere le cose che vanno e che non vanno, dobbiamo restare uniti. Ci sono state delle individualità che hanno fatto un ottima partita, vedi Amrabat, però questo non basta. Da oggi ogni partita è un esame, già la prossima con l’Udinese lo sarà – conclude Pradè – Non mi aspettavo un inizio di stagione così, perchè dopo le due grandi prestazioni con Torino e Inter pensavo di essere già più avanti. La soluzione è il lavoro”.

