Pradè: “Oggi abbiamo rivisto la nostra squadra, Kayode è il nostro bambino sono felice per lui”

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Lazio ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole:

“Oggi abbiamo rivisto la nostra squadra, questo è un buon punto di partenza, abbiamo fatto una grande prestazione sotto ogni punto di vista, di voglia, di attenzione e di aggressione, abbiamo fatto una partita seria prendendo 4 pali e sbagliando un calcio di rigore, ora il mister si dovrà inventare qualcosa magari entra e batte lui. Poi abbiamo preso quel goal che ti poteva tagliare le gambe a l’ultima azione del primo tempo dopo aver preso 3 pali e battuto 12 calci d’angolo, prendi goal e nella mente ti venfgono tutti pensieri negativi, il momento non era dei più semplici e lo stavamo soffrendo, questa vittoria riporta il sereno”

Il goal di Kayode è il sedicesimo diverso della Fiorentina è un record

“Siamo contentissimi per Kayo, è il nostro bambino, ce lo curiamo perciò per lui sarà un emozione che non dimenticherà. La Lazio veniva da 4 vittorie nelle ultime 5 in trasferta sono forti e hanno un grande mister”

Grande prestazione di Belotti

” Il gallo è un guerriero, ti porta questo, la cosa che mi piace dire è che a fine primo tempo non c’era scoramento ma rabbia e voglia di vincere, questa è una cosa che ti fa capire che la squadra si sente forte”

L’immagine dell’abbraccio di Ranieri e Biraghi?

“Sono le situazioni che ti fanno capire il momento della squadra che era difficile e che volevano la vittoria a tutti i costi. Lo stadio stasera era una bolgia come al solito, sono felice per i tifosi e per Commisso che oggi abbiamo fatto una doppia vittoria e può festeggiare il compleanno di Catherine”

RECORD DI PALI COLPITI