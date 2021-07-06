Ceccarini: "Dopo Burdisso, dovrebbe arrivare il rinnovo di Pradè"

Pradè resterà ancora alla Fiorentina.

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto un tweet sul suo profilo ufficiale e ha parlato del direttore della Fiorentina, Daniele Pradè.

Ecco cosa ha scritto: "E dopo l'annuncio di Burdisso come direttore tecnico, in arrivo anche quello del rinnovo di Pradè".

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