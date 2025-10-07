Brovarone: “Pradè? Non gli perdonerei Richardson e Lamptey ma ha preso e trattenuto De Gea, Gosens e Kean”

7 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:58

7 Ottobre · 21:09

Aggiornamento: 7 Ottobre 2025 · 21:58

Le parole dell'intermediario di mercato Bernardo Brovarone in difesa del direttore generale della Fiorentina Daniele Pradè

Intervenuto durante l’edizione serale de Il Pentasport, Bernardo Brovarone ha parlato della contestazione attuata dalla curva Fiesole nei confronti del DG della Fiorentina Daniele Pradè

“La Fiorentina dal punto di vista tecnico è una buona squadra, ma il risultato compiuto è nulla. In questo momento c’è una mancanza di sintonia tra i dettami dell’allenatore e ciò che percepiscono i giocatori. Secondo me, questa è una squadra che piano piano si ritroverà. Il calendario sicuramente non viene in tuo favore; quando le stagioni sono diaboliche si verificano anche questa situazioni. Ad ora la Fiorentina deve individuare il problema risolverlo. Adesso c’è un grosso problema, secondo me ingiusto, anche per il direttore sportivo. Guardando il mercato: cosa ha fatto di scandaloso? Questa situazione è sbagliata anche a livello temporale, così come a giugno. C’è una ricerca costante del colpevole; l’anno scorso il problema era il vice Kean, quest’anno ne sono arrivati due ma a Firenze si aspetta costantemente che qualcuno sbagli. La verità è che la gente parla senza conoscere nulla  se non ciò che vede la domenica in campo. Fossi Commisso interverrei, la Fiorentina ha bisogno di essere tutelata. Pradè ha fatto tanti errori: giocatori come Richardson e Lamptey non glieli perdonerei mai, ma a Firenze ci si dimentica di tutto il lavoro fatto per trattenere giocatori come De Gea, Kean, Gosens.”

