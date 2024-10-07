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Vanoli svela: "Pradè mi disse: 'Se mi chiedessero di te direi, chi ca**o è?' Ci rimasi male"

Vanoli svela un retroscena di quando chiese un consiglio a Pradè

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 23:37
Vanoli svela: "Pradè mi disse: 'Se mi chiedessero di te direi, chi ca**o è?' Ci rimasi male" -
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Daniele Prade
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Paolo Vanoli
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Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha svelato un retroscena al Palermo Football Conference: "Il ritorno in Italia è stato a Venezia, pensavo anche di meritarmi di più ma D'Amico e Pasqualin mi hanno chiamato per questa società che era ultima in classifica. A quel punto, vi racconto un retroscena, visto che sono amico di Pradè l'ho chiamato per chiedergli un consiglio e mi ha detto le cose in faccia. Mi ha detto: 'sono il direttore della Fiorentina e se mi chiedessero se voglio prendere Vanoli io risponderei: ma chi ca**o è Vanoli?'. Ci sono rimasto un po' male ma mi ha aggiunto che dovevo dimostrare. Mi sono rimboccato le maniche e ho fatto un bellissimo cammino al Venezia.

La scelta del Torino è stata semplice, ringrazierò sempre Cairo e Vagnati, per avermi dato l'occasione di allenare un club che rappresenta la storia del calcio. Sento la responsabilità ed è una grandissima opportunità. Essere primo è stato piacevole ma dobbiamo guardare la realtà, spero di dare soddisfazioni. Lo dico ai giovani, pensavo di essere un allenatore conosciuto ma sentirsi dire quella cosa mi ha fatto pensare che Pradè avesse ragione. È il bello della gavetta".

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