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ACF, domani alle 14 conferenza stampa di Venuti e Pradè. Rinnovo in arrivo..

Domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del cal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 14:20
ACF, domani alle 14 conferenza stampa di Venuti e Pradè. Rinnovo in arrivo.. - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del calciatore Lorenzo Venuti.

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