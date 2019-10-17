ACF, domani alle 14 conferenza stampa di Venuti e Pradè. Rinnovo in arrivo..
Domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del cal...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 14:20
Domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del calciatore Lorenzo Venuti.
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