Decisione di Pradè comunicata a voce, squadra in ufficio per ringraziarlo: “Date tutto domani”

Dopo il confronto e la decisione comunicata a voce, tutta la squadra è andata in ufficio da Prade’ per ringraziarlo e salutarlo con grande affetto. Daniele li ha spronati e ha chiesto loro di reagire già da domani.
1 Novembre · 12:51
