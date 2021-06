Pradè suggerisce Ranieri allo Spezia per liberare Italiano alla Fiorentina. Le ultime

In queste ore, calde per la panchina viola, potrebbe esserci la svolta in direzione Vincenzo Italiano.

Claudio Ranieri che aveva preso tempo per dare una risposta alla Fiorentina potrebbe essere la carta di scambio per liberare Italiano.

Come vi avevamo raccontato (leggi qui) Ranieri era stato contattato da Daniele Pradè, ma Ranieri aveva preso tempo. Ebbene, in queste ore lo Spezia starebbe sondando proprio Claudio Ranieri, su suggerimento di Daniele Pradè che potrebbe liberare così, senza tanti intoppi Vincenzo Italiano.

La Fiorentina non ha mai mollato la pista Italiano, nè ci sono stati dei no, al momento l’unico ostacolo è quello di non voler rovinare i rapporti con lo Spezia, con la società viola che sarebbe pronta a pagare la clausola da 1 milione di euro.

Lo sliding doors delle panchine potrebbe portare Ranieri in Liguria ed Italiano a Firenze.

Francesco Pistola

