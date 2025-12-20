20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:34

La Fiesole attacca duramente Pradè: “Il più uomo di merd* che questa società abbia mai visto”

La Fiesole attacca duramente Pradè: “Il più uomo di merd* che questa società abbia mai visto”

20 Dicembre · 20:03

La Fiesole con un comunicato sui propri canali social ha attaccato duramente la società , il presidente Commisso e anche Daniele Pradè, queste le loro parole sul tema:

“Abbiamo provato tutto: il sostegno incondizionato, la via diplomatica, i suggerimenti. Abbiamo provato a pungolare l’orgoglio. Non è cambiato nulla.
Oggi ci sono tutte le condizioni per andare in Serie B, tranne una: NOI.
Se c’è qualcuno che ha deciso di non mollare, quelli sono solo i tifosi.
Ci troviamo davanti a un gruppo squadra imbarazzante, fatto di tanti piccoli uomini, senza palle e senza spina dorsale. Scelti dal più uomo di merda che questa società abbia visto: Daniele Pradè, al quale si vocifera ancora piaccia frequentare gli uffici del Viola Park.
Vero, Alessandro Ferrari? Questa è serietà? Questo è coraggio?
Tante belle parole, tante false promesse.
Ti sei ritrovato a guidare una società come la Fiorentina, pur non avendo le competenze. Non è colpa tua, ma adesso fai un passo indietro. Per il nostro bene.
Il comparto tecnico affidato a Goretti, catapultato in questo vortice, è lo specchio perfetto delle vostre ambizioni: LA SERIE B.
Ma il più grande colpevole di questo scempio ha un nome e un cognome:
ROCCO COMMISSO, IL PRESIDENTE FANTASMA.

