Pradè: "Per me 25 milioni per Piccoli sono una cifra bassa, il Napoli ha pagato Lucca 36 milioni"

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di fine mercato di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. Tra i temi toccati anche quell...

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di fine mercato di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. Tra i temi toccati anche quello di Piccoli, queste le sue parole:

"Angelozzi e Giulini ci avevano chiesto 30 milioni per Piccoli, c’erano anche altre squadre che lo volevano, per me è una cifra bassa 25 milioni, lui è un giocatore forte che completa la nostra squadra. Veniamo da una sosta nazionali che ha visto segnare 3 gol Kean e 2 gol Dzeko, siamo contenti del nostro attacco. Abbiamo comprato Sohm che è un giocatore forte, abbiamo investito tanto su Fazzini, crediamo tanto su Nicolussi Caviglia, penso che possa far bene Richardson. Piccoli lo abbiamo pagato quella cifra ma i parametri per gli attaccanti sono quelli, Lucca è stato pagato 36. Non è stato preso Piccoli per una cessione di Kean, pensiamo che lui siamo molto forte e volevamo un reparto offensivo forte."