Pradè: “La testa è ad Atene, abbiamo una voglia matta di compiere l’impresa, ci portiamo dietro un popolo”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina dopo la vittoria in trasferta della Fiorentina sul Cagliari per 3-2, queste le sue parole: “Giusto che il Cagliari davanti a uno stadio pieno, con l’addio di un grande mister, giusto che abbia dato tutto, come lo abbiamo fatto noi. La partita è stata bellissima, siamo in Europa per il terzo anno di fila, è bello perché il presidente a inizio anno aveva detto che eravamo più forti dell’anno scorso e adesso abbiamo già un punto in più e vediamo quello che succede all’ultima giornata. Ma la testa è tutta lì, la testa è Mercoledi che ci portiamo dietro un popolo in uno stadio che sarà infuocato per i tifosi Greci ma noi abbiamo una voglia pazza di compiere l’impresa. Da quando siamo in finale il pensiero è lì, devi essere bravo a gestire determinate emozioni perché ci sono altre partite ma i ragazzi hanno una voglia di rivalsa enorme dopo le 2 sconfitte dell’anno scorso, la squadra è più matura ci mette anima, cuore e passionee tutto quello che abbiamo lo metteremo dentro. Se non c’hai le palle sta partita non la vinci, al 85esimo eri sotto, la squadra giocava per vincere al’89esimo hai fatto gol avevo la sensazione che potevamo fare goal per vincere e giocare la finale con la testa libera”



LA FIORENTINA VINCE A CAGLIARI