Commisso: “Siamo grati a Pradé per ciò che ha fatto alla Fiorentina, è stato un punto di riferimento fidato”

Rocco Commisso ha parlato all’interno delle pagine de La Nazione dell’addio prematuro di Daniele Pradé.

Ecco le parole del presidente viola sul dimissionario ds.

Sulle dimissioni di Pradé:

“E’ stata una decisione di Daniele. E’ stato un punto di riferimento fidato e leale fin dal mio primo giorno a Firenze. Siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato alla Fiorentina, e lui e la sua famiglia avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Cosi’ insieme ad Alessandro abbiamo dovuto affrontare anche questa situazione e abbiamo scelto Goretti. Una promozione interna dettata dal merito e dalla sua esperienza nel mondo del calcio: prima come giocatore, poi come direttore sportivo. Un ruolo che ha già ricoperto in passato in altre società e che ha approcciato alla Fiorentina, con estrema professionalità e determinazione.”