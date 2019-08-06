Ecco quali sono i tre giocatori intoccabili del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè

Secondo la Gazzetta dello Sport, i tre titolari intoccabili di Pradè sono: German Pezzella, Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Invece i giocatori in bilico di permanenza in viola sono i seguenti: Ma...

A cura di Redazione Labaroviola 06 agosto 2019 10:00

MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

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