Ecco quali sono i tre giocatori intoccabili del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè
Secondo la Gazzetta dello Sport, i tre titolari intoccabili di Pradè sono: German Pezzella, Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Invece i giocatori in bilico di permanenza in viola sono i seguenti: Ma...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2019 10:00
Secondo la Gazzetta dello Sport, i tre titolari intoccabili di Pradè sono: German Pezzella, Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Invece i giocatori in bilico di permanenza in viola sono i seguenti: Marco Benassi, Cristiano Biraghi e Giovanni Simeone.