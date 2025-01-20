Iachini: "I giocatori devono capire che significa giocare a Firenze in maglia viola"

L'ex tecnico viola ha parlato della situazione difficile in casa Fiorentina dopo il pareggio di ieri contro il Torino

A Radio Bruno è intervenuto l'ex allenatore viola Beppe Iachini che ha commentato la situazione difficile della Fiorentina: "La Fiorentina ha paura ed è una bruttissima cosa perché è proprio la squadra che è timorosa e non i singoli. Ci vuole orgoglio e carattere per uscire da questa situazione perché non contano solo i muscoli o le gambe se la testa non è collegata ed attiva. Non sto vedendo nessuno che ci prova a trainare la squadra o almeno che si mette alla guida del gruppo, mi pare che tutti facciano lo stretto indispensabile senza rischiare la giocata o il colpo ad effetto. Non so se sia la squadra più forte che Commisso ha messo su, di sicuro ha tante individualità di valore, per questo devono crescere e devono capire che vuol dire giocare a Firenze."

https://www.labaroviola.com/polverosi-colpani-e-impresentabile-ha-fatto-unaltra-prestazione-davvero-deprimente/285551/