Iachini si schiera dalla parte di Palladino: "Como? Non ne facciamo un dramma, diamogli tempo"

Piazzamento in Europa League? È possibile

Beppe Iachini, nel corso della sua intervista a La Nazione, si è così soffermato sulla figura di Raffaele Palladino nella Fiorentina: "La gara contro il Como? Non facciamo un dramma per quella sconfitta. Ci sono stati tanti cambiamenti anche a gennaio, il mercato è stato ottimo ma i giocatori nuovi devono essere amalgamati. Il sesto posto è in linea con le aspettative di inizio stagione. Scacciare i mugugni, dunque? Certo, diamo tempo di lavorare a Palladino che sta facendo molto bene. Col suo staff farà integrare al meglio i nuovi. Vedo tante cose positive. Certo, qualche partita sottotono c'è stata ma fa parte del percorso di crescita. Un piazzamento in Europa League dunque lo vede possibile? Sì, di certo lo auguro alla città, alla società e al presidente Commisso al quale sono molto legato. So quale sia la sua ambizione e la voglia di portare sempre più in alto la Fiorentina. Senza dimenticare la Conference. Dopo le due finali perse, spero sia la volta buona. Sarebbe il giusto premio per tutti