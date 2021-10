Lo Spezia senza Italiano fa fatica, Thiago Motta rischia l’esonero, pronto Beppe Iachini

Lo Spezia di Thiago Motta sta rendendo all’altezza delle aspettative, dal punto di vista puramente tecnico-tattico, seppur non stia ottenendo i risultati sperati. Prestazioni tutto sommato positive nel corso dei vari match di Serie A, alternati però spiacevolmente a svarioni difensivi e cali di concentrazione letali. La penultima posizione in classifica, con soli 4 punti all’attivo, naturalmente non soddisfa le ambizioni della proprietà spezzina; dopo l’ottimo lavoro di Vincenzo Italiano, attualmente alla Fiorentina, ci si aspettava delle performance in continuità con quelle della stagione 2020/2021.

Così non è stato e allora la panchina di Motta è sempre più traballante, così come il ruolo del tecnico italo-brasiliano assolutamente in bilico; la sfida con la Salernitana, incontro fondamentale per la lotta salvezza e valido per l’ottava giornata della Serie A, è realisticamente l’ultima spiaggia per l’ex allenatore del Genoa. Al suo posto sarebbe già pronto Beppe Iachini, preferenza primaria dello Spezia, con Rolando Maran sullo sfondo, secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, testata ligure.

