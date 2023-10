Iachini: “Alla Fiorentina la maglia pesa tantissimo, arrivato in situazione difficile mia stagione positiva”

Il mister Giuseppe Iachini è intervenuto alla Palermo Football Conference, il tecnico è tornato a parlare anche dell’esperienza in maglia viola. Queste le sue parole: “Ho pensato, come sempre, al bene della società e dei giocatori. A volte la maglia può pesare 10 chili. A Firenze l’annata è stata molto difficile, con il Covid di mezzo. In ogni caso sono contento di quella avventura; oltre tutto siamo riusciti a portare Chiesa in doppia cifra”.

