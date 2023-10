Pavard: “Vogliamo provare a vincere il campionato, ma ci sono rivali forti tra cui la Fiorentina”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato il difensore dell’Inter Pavard. Queste le sue parole: “Vincere il campionato? Lo scorso anno con il Bayern Monaco abbiamo rischiato di non vincerlo. Ci voglio riprovare anche all’Inter è vero che qui le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo con Giroud e Theo dopo il derby stravinto. Casomai mi rifaccio alla fine, se vinciamo il campionato”.

LA JUVE CI RICASCA