Notizie Pavard Fiorentina

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Pavard si ferma: Il centrale nerazzurro in dubbio per il match di domenica a Firenze

26 novembre 2024 22:16

Pavard: "Vogliamo provare a vincere il campionato, ma ci sono rivali forti tra cui la Fiorentina"

11 ottobre 2023 11:21

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