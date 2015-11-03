Notizie Pavard Fiorentina

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Pavard si ferma: Il centrale nerazzurro in dubbio per il match di domenica a Firenze
26 novembre 2024 22:16
Pavard: "Vogliamo provare a vincere il campionato, ma ci sono rivali forti tra cui la Fiorentina"
11 ottobre 2023 11:21
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