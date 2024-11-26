Pavard si ferma: Il centrale nerazzurro in dubbio per il match di domenica a Firenze

Il centrale francese è uscito in chiusura di primo tempo per un problema alla coscia dopo 42 minuti di gioco

L'Inter ha chiuso in vantaggio il primo tempo del match di Champions contro il Lipsia, però dall'infermeria le notizie non sono buone in vista della sfida d'alta classifica contro la Fiorentina di domenica. La difesa nerazzurra ha perso un altro pezzo infatti Benjamin Pavard è uscito alla fine del primo tempo per un problema alla coscia che potrebbe metterlo fuori dai giochi anche per domenica. Al suo posto Bisseck che ha giocato a Verona in quella posizione.

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