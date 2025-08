Iachini su Sohm: “Non c’è dubbio che sia da Fiorentina. L’ho allenato da giovane, ora è maturato”

A parlare del possibile nuovo acquisto della Fiorentina, Simon Sohm, è un ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini. Il tecnico lo ha guidato ai primi passi italiani con la maglia del Parma. Intervistato da La Nazione, Iachini ha tracciato un profilo del centrocampista svizzero, soffermandosi su qualità, ruolo ideale e personalità. Queste le sue parole:

“All’epoca era molto giovane, aveva 20 anni, ma con me giocò quasi tutte le partite. Fisicamente era già ben strutturato, aveva una gamba che rubava l’occhio e il tempo degli inserimenti era sempre quello giusto. Adesso lo vedo cresciuto, maturato, è diventato sicuramente un ottimo giocatore che farà molto comodo alla Fiorentina.

Come può usarlo Pioli? Stefano di certo ci avrà già pensato a come utilizzarlo, non ha bisogno di consigli. Sohm è bravo quando fa l’interno di centrocampo, lo immagino tra i due mediani. Ma può essere utilizzato anche più avanti. Come ho detto sa inserirsi bene, a dispetto della fisicità ha anche una buonissima tecnica e vede la porta.

Il carattere? E’ un ragazzo che si sa far voler bene dal gruppo. Io l’ho allenato ed era giovanissimo, adesso sta diventando un uomo. E adesso anche è un nazionale svizzero. I centrocampisti alla Fiorentina sono tanti e già forti, lo immagino ben inserito nelle rotazioni perché la Fiorentina ha l’ambizione di giocare la Conference fino in fondo e quindi le partite saranno tante nel corso della stagione. Avere giocatori che si possono intercambiare è fondamentale. Di certo è un giocatore che in campo si fa sentire e notare. Sul fatto che sia un giocatore da Fiorentina non c’è dubbio”