Iachini predica calma: “Pioli non ha ancora avuto tempo a sufficienza. La Fiorentina è un gruppo di bravi ragazzi”

L’ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato del momento viola, predicando calma nei confronti di Pioli

L’ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina, Beppe Iachini, ha espresso la sua sull’attuale momento della squadra viola ai microfoni di RadioFirenzeViola: “L’esperienza insegna di avere pazienza ed equilibrio, rispetto ad un allenatore che è arrivato da poco tempo, e a dei giocatori che sono via via stati inseriti. Ha iniziato con la difesa a tre, avendo Dodò e Gosens da liberare sugli esterni. Avrà anche lavorato su altre idee, ma non ha avuto ancora tempo, non ha avuto settimane-tipo in cui lavorare sui dettagli. Il problema non è fare la difesa a tre o a quattro, ma il fatto di non avere avuto tempo per mettere dentro le sue conoscenze. Il Napoli dello scorso anno ha avuto la possibilità di lavorare tutta la settimana e si sono visti i risultati”.

Sulla necessità di un leader in campo: “Queste sono caratteristiche che sono insite nel calciatore, e vanno ricercate sul mercato, e a me sembra un gruppo di bravi ragazzi. L’unico è forse Mandragora ad avere quelle caratteristiche. Bisogna lavorare sui giocatori per trasmettergli certe cose, perché un conto è osservarli dall’esterno, un altro è allenarli tutti i giorni”.

Sulle difficoltà di Kean: “Per me può giocare anche con un altro attaccante, come dimostrato in Nazionale. Dipende da come lavori di reparto con il compagno, e Pioli dovrà avere il tempo di lavorarci”.

Sul derby contro il Pisa: “Il Pisa è organizzato, compatto, sta facendo fatica a trovare i gol, ma sta disputando buone prestazioni, con sempre più giocatori nuovi che sta inserendo piano piano, quindi servirà attenzione”.