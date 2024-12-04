Sentite Iachini: "Vlahovic è in in media con i grandi attaccanti della Serie A. Tranne Kean"

Durante l'intervista concessa a Tuttojuve.com, Beppe Iachini ha così parlato di Dusan Vlahovic: "Per me rinnoverà. Ci sono tutti i presupposti, non penso che la società possa accettare di liberarsene...

Durante l'intervista concessa a Tuttojuve.com, Beppe Iachini ha così parlato di Dusan Vlahovic: "Per me rinnoverà. Ci sono tutti i presupposti, non penso che la società possa accettare di liberarsene così facilmente. E poi se vuoi ottenere dei risultati, gli attaccanti forti li devi comprare e non vendere. E' in media con i grandi attaccanti della Serie A, a parte Retegui e Kean che stanno vivendo un'annata magica. E' un attaccante con caratteristiche di un certo tipo, fa gioco per la squadra e crea molte occasioni da gol. Si avverte tantissimo la sua mancanza e la Juve sta pagando dazio".

TMW SICURO: “CON L’EMPOLI CI SARÀ TERRACCIANO, MARTINELLI GIOCHERÀ IN CONFERENCE CONTRO IL LASK”

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