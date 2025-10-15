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Iachini difende la Fiorentina: “Un dispiacere vederla così ma datele tempo, tornerà a volare”

L’ex allenatore della Fiorentina parla del difficile avvio di stagione e invita all’ottimismo tra nuovi arrivi e infortuni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2025 22:31
Iachini difende la Fiorentina: “Un dispiacere vederla così ma datele tempo, tornerà a volare” -
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Giuseppe Iachini, ex tecnico molto amato dalla tifoseria della Fiorentina, ha commentato il difficile avvio di stagione della squadra gigliata in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. Nonostante le difficoltà, il mister si è detto fiducioso sul futuro del club.

Un grande dispiacere, ha dichiarato Iachini. A Firenze mi vogliono bene e viceversa. Sono legato all'ambiente viola. Sono convinto che la Fiorentina ne verrà fuori, con il lavoro e con pazienza, ha detto con tono affettuoso nei confronti della piazza che lo ha sempre sostenuto.

Poi un appello chiaro alla tifoseria e agli addetti ai lavori: Sono arrivati volti nuovi, devono inserirsi al meglio. Poi ci sono stati degli infortuni. Date tempo a questa Fiorentina, si riprenderà.

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