Iachini: “Mi sorprende vedere la Fiorentina ultima, soprattutto dopo gli ingenti investimenti sul mercato”

L’ex allenatore di Sassuolo e Fiorentina, Beppe Iachini ha analizzato i temi della sfida ai microfoni di Nero&Verde su TRC. Queste le sue parole: “Dal lato del Sassuolo, conoscendo le capacità di Carnevali e Palmieri, ho avuto modo di incontrarli e apprezzare il loro lavoro, ma conoscendo anche Fabio Grosso, le premesse c’erano già, così come avevano già avuto modo di conoscere la squadra. Poi c’è Berardi, un ragazzo che ho seguito personalmente, e le condizioni c’erano per puntare a un campionato di alto livello. Hanno allestito un ottimo organico, con una squadra competitiva, e tutto lasciava pensare che il Sassuolo potesse ripartire con slancio e fare bene.”

Sulla Fiorentina: “Non mi aspettavo un avvio simile dalla Fiorentina, arrivata sesta lo scorso campionato e con ingenti investimenti sul mercato, ma i risultati non sempre coincidono con le aspettative. Sicuramente vedere la Fiorentina ultima in classifica è sorprendente e dispiace, ma questa è la realtà. Sarà una partita complessa per entrambe le squadre, ma il Sassuolo troverà di fronte una Fiorentina motivata e determinata a conquistare punti.”