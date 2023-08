Iachini sta con Castrovilli: “Incomprensibile quello che è successo in Inghilterra, l’anno scorso ha giocato”

Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva del mercato della squadra viola, queste le sue parole:

“La Fiorentina sta facendo un grande mercato andando a prendere giocatori di livello internazionale, il livello sta aumentando e la squadra si sta rinforzando sempre di più. Amrabat e Castrovilli sicuramente hanno avuto delle offerte per loro in questo mercato. Diventa incomprensibile come Castrovilli non sia stato ritenuto idoneo in Inghilterra dopo aver giocato cosi tante partite con la Fiorentina lo scorso anno. Mi dispiace per il ragazzo. Potrebbe essere un rinforzo in più per la squadra in questa stagione”

TEMPISTICHE PER BELTRAN ALLA FIORENTINA