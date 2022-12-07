Iachini: "Con me alla Fiorentina avevamo una media da Europa, poi male per colpa del Covid"

Beppe Iachini adesso è senza squadra, dopo il flop sulla panchina del Parma e la non felice stagione alla Fiorentina, il suo ricordo viola

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE), Beppe Iachini ha parlato della sua esperienza a Firenze sulla panchina della Fiorentina, queste le sue parole:

Devo ringraziare Commisso, sono sempre stato molto attaccato alla Fiorentina, sono arrivato in un momento di grande difficoltà, dovevo tirare tutti su, il primo anno siamo arrivati al decimo posto, il secondo anno non abbiamo fatto preparazione, abbiamo fatto difficoltà oggettive, con me il primo anno media da Europa, il rapporto rimane grande e la proprietà sta facendo quanto promesso.

Oggi c'è l'Europa e certe difficoltà sono anche per colpa delle tre partite a settimana, giocare ogni 3 giorni non è facile, ci sono rotazioni ed è tutto un altro modo di pensare quindi qualche punto in meno c'è stato ma nello sviluppo la Fiorentina sta facendo i suoi campionati. Sono rimasto molto affezionato ai giocatori e a tutti i dipendenti, la pandemia ci ha unito ancora di più, esperienza difficile che abbiamo superato insieme"

https://www.labaroviola.com/iachini-su-amrabat-migliorato-grazie-al-lavoro-fatto-insieme-a-firenze-soffriva-lambientamento/195001/