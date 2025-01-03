Iachini: "La Fiorentina sta rendendo al massimo. Pradè ha fatto un ottimo mercato"

Le parole dell'ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ai microfoni di Radio Sportiva che si sofferma sulla stagione della squadra di mister Raffaele Palladino:“Dopo alcune sbandate ad inizio d...

Le parole dell'ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ai microfoni di Radio Sportiva che si sofferma sulla stagione della squadra di mister Raffaele Palladino:

“Dopo alcune sbandate ad inizio della stagione, ora la squadra sta rendendo al massimo. In Serie A la Fiorentina è un top club che lotta per l'Europa e per i vertici. Palladino sta lavorando bene, così come tutta la società e Pradè nell'ultimo mercato”.

DA OBIETTIVO DELLA FIORENTINA ALLA DELUSIONE A BOLOGNA. KARLSSON VA VIA IN PRESTITO

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