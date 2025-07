Iachini non ha dubbi: “Pioli uomo giusto per la Fiorentina, ha fatto bene ovunque”

Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha così parlato a La Nazione: “Mando un abbraccio e il mio in bocca al lupo a Stefano. Ci conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo giocato insieme una vita e, a lungo, proprio con la maglia viola… Firenze è una piazza speciale e merita un allenatore speciale. Pioli uomo giusto? Secondo me sì. La Fiorentina aveva bisogno di un allenatore come lui. Stefano ha fatto bene ovunque è andato e sta tornando a Firenze con una maturità professionale che sarà un valore aggiunto prezioso per la squadra. Stefano era un calciatore moderno. Un difensore moderno. Faceva bene la fase a zona e sapeva marcare a uomo: tutto questo per dire che era un ragazzo tatticamente molto intelligente e… un passo avanti rispetto gli altri. Per uno così diventare allenatore è un qualcosa di scritto nel Dna”.