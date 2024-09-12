Iachini rivela: "Alla Fiorentina volevano mandare Vlahovic in prestito, ma si vedeva che era forte"

L'ex allenatore gigliato Iachini ha svelato in un'intervista che la Fiorentina voleva mandare in prestito Dusan Vlahovic

L'allenatore Beppe Iachini ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa a sfondo grandi attaccanti. In questa Serie A quattro dei più prolifici (Dybala, Vlahovic, Belotti e Duvan Zapata) sono passati sotto la sua guida. Queste le sue parole:

"Mi fa piacere, quando li ho allenati erano dei ragazzini. Mi sento spesso con loro, sono davvero felice della carriera che hanno fatto. Un allenatore deve farli rendere nella posizione giusta. Di Dybala dicevano che era un esterno e al Palermo invece lo facevo giocare prima punta. Uguale Belotti, arrivò dall'Albinoleffe come attaccante esterno. E a Firenze volevano mandare via Vlahovic in prestito, ma si capiva la sua forza...".

Quindi si sofferma su Duvan Zapata, che ha allenato nel 2016 all'Udinese: "Ha fisico e tecnica ma è anche un ragazzo d'oro, che sa essere leader. Attaccante forte e ottima persona". Lo riporta TMW.

GUDMUNDSSON RIBADISCE LA SUA NON COLPEVOLEZZA

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