Gudmundsson in tribunale in Islanda, si dichiara innocente. Chiesti 20 mila euro di danni

Il nuovo numero 10 della Fiorentina si è presentato in tribunale, ribadendo la sua non colpevolezza. Il verdetto arriverà tra un mese

Albert Gudmundsson si trova in Islanda per risolvere la questione legata all'accusa di cattiva condotta sessuale. Questa mattina, il nuovo numero 10 della Fiorentina si è presentato in tribunale per l'udienza, non rispondendo ai giornalisti presenti. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se si dichiarasse non colpevole, Gudmundsson ha risposto di sì, ribadendo dunque la sua innocenza. La donna che lo ha accusato ha chiesto 3 milioni di ISK (la corona islandese) di danni al calciatore, ovvero l'equivalente di poco meno di 20 mila euro. Lo scrive il giornale islandese Morgunblaðin.

LE PAROLE DEL PAPU GOMEZ

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