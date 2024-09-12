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Gudmundsson in tribunale in Islanda, si dichiara innocente. Chiesti 20 mila euro di danni

Il nuovo numero 10 della Fiorentina si è presentato in tribunale, ribadendo la sua non colpevolezza. Il verdetto arriverà tra un mese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2024 14:11
Gudmundsson in tribunale in Islanda, si dichiara innocente. Chiesti 20 mila euro di danni -
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Albert Gudmundsson si trova in Islanda per risolvere la questione legata all'accusa di cattiva condotta sessuale. Questa mattina, il nuovo numero 10 della Fiorentina si è presentato in tribunale per l'udienza, non rispondendo ai giornalisti presenti. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se si dichiarasse non colpevole, Gudmundsson ha risposto di sì, ribadendo dunque la sua innocenza. La donna che lo ha accusato ha chiesto 3 milioni di ISK (la corona islandese) di danni al calciatore, ovvero l'equivalente di poco meno di 20 mila euro. Lo scrive il giornale islandese Morgunblaðin.

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