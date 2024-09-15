"Grandissima prestazione per 44 minuti" ma la classifica piange. Palladino fa peggio di Iachini

Sono solo tre i punti conquistati dalla Fiorentina nelle prime quattro gare. Un avvio al di sotto delle aspettative per il tecnico campano

Rimarcare il buon primo tempo disputato a Bergamo, peraltro chiuso comunque sotto e condito da errori clamorosi in fase difensiva, conta il giusto. Di sicuro non serve a migliorare l'aspetto di una classifica estremamente al di sotto delle aspettative considerando complessivamente il calendario. Le attenuanti per un mercato conclusosi solo nell'ultima settimana vanno solo a parziale scusante.

Nelle prime quattro partite la Fiorentina di Palladino ha raccolto solo tre punti grazie ai tre pareggi con Parma, Venezia e Monza e alla sconfitta arrivata oggi a Bergamo.

Negli anni di gestione Commisso a parte le tre positive stagioni di Vincenzo Italiano (rispettivamente 9, 5 e 7 punti nelle prime quattro) Palladino è riuscito a fare peggio anche di Iachini che nel 2020-21 aveva raccolto 4 punti. Di fatto quello di quest'anno rappresenta il peggior avvio degli ultimi anni se si esclude quello di Montella che nella stagione 2019-20 racimolò solo 2 punti.

Occorre di conseguenza un cambio di passo immediato, già a partire dalla gara di Domenica prossima al Franchi contro la Lazio di Baroni.

In pochi credevano in lui, ma Moise Kean si sta prendendo Firenze, e non solo per i gol

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