In pochi credevano in lui, ma Moise Kean si sta prendendo Firenze, e non solo per i gol
I dubbi e lo scetticismo che hanno accompagnato il suo arrivo sono stati spazzati via dai gol e soprattutto dall'atteggiamento dimostrato
In casa Fiorentina nonostante la sconfitta di oggi ed una classifica pesante la nota lieta è rappresentata senza dubbio da Moise Kean. Grazie al tocco sotto porta con cui ha siglato il gol del momentaneo 2-1 sul campo dell'Atalanta, l'ex giocatore della Juventus è salito a quota 5 reti stagionali tra Serie A, Conference League e Nazionale.
Un gol, un palo ed una presenza fisica e tecnica importante per tutti i 90 minuti contro l'Atalanta sono la conferma della ritrovata forma dopo le difficoltà vissute nell'ultima stagione in bianconero, chiusa a zero gol e caratterizzata da diversi infortuni. Un attaccante che lotta 90 minuti, tiene quasi tutti i palloni, fa salire la squadra e segna. Esiste la possibilità concreta per la Fiorentina di aver finalmente trovato un centravanti in grado di raccogliere l'eredità di Dusan Vlahovic.
A suggellare la gioia per il gol contro i nerazzurri inoltre Kean si è lasciato andare ad un'esultanza speciale condividendo con il settore ospiti la soddisfazione per il gol. Tanti abbracci per lui che ha persino raccolto il cappellino di un tifoso indossandolo simpaticamente per celebrare il momento.
Firenze ha già dimenticato il suo passato bianconero.
Pradè: “I due gol a fine primo tempo hanno tagliato le gambe. L’Atalanta non mi è sembrata più forte di noi”
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