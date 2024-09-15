In pochi credevano in lui, ma Moise Kean si sta prendendo Firenze, e non solo per i gol

I dubbi e lo scetticismo che hanno accompagnato il suo arrivo sono stati spazzati via dai gol e soprattutto dall'atteggiamento dimostrato

A cura di Redazione Labaroviola 15 settembre 2024 21:47

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