Tuttosport rivela: “Vanoli? Ieri Ballardini e Gautieri al Franchi. L’alternativa? Galoppa. Ma occhio a Iachini”

Quanto a Vanoli – due pareggi e tre ko di fila in campionato – voci circolate a caldo parlavano di esonero, ma per adesso non hanno avuto seguito anche se il tecnico resta inevitabilmente sotto esame e risultano valutazioni in corso. È una situazione di grande confusione e forte tensione in cui tutto appare possibile: ieri al Franchi sono stati avvistati Ballardini e Gautieri, l’allenatore della Primavera Galloppa resta un’alternativa come già è stato nel breve interregno tra Pioli e Vanoli, torna di moda il nome di Beppe lachini, già salvatore della patria viola sotto la gestione Commisso.

Intanto tra i tifosi c’è chi invoca una rivoluzione societaria dopo le dimissioni di un mese fa del ds Prade: 92 milioni di euro investiti sul mercato estivo, 70 di monte ingaggio, 0 vittorie e 9 sconfitte dopo 15 giornate certificano il flop. La Fiorentina è una squadra vuota di tutto, sull’orlo del baratro. «Firenze non merita questo scempio» il commento social di Matteo Renzi. Non è il solo a pensarlo. Lo scrive Tuttosport.