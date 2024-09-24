Iachini: “La Fiorentina la mia famiglia. Commisso? Vissuti insieme momenti belli e difficili”

Commisso con il cappellino? Segno d'affetto...

Oggi Beppe Iachini, ex calciatore ed allenatore della Fiorentina, è stato intervistato da La Nazione: “Commisso con il cappellino? Ho letto, ho visto, diciamo che è stato un segno di affetto? Di sicuro, il cappellino, il berretto, è quasi uno stemma di famiglia per me. E io da sempre considero la Fiorentina la mia famiglia, quindi... Un saluto a Commisso? Con lui c'è una stima reciproca. C'è affetto. Abbiamo vissuto insieme una pagina bella e non facile della Fiorentina ma mi sento legato a Commisso come dal primo giorno che mi ha chiamato. Un messaggio ai tifosi viola? AllaFiorentina mando il mio in bocca al lupo per questa stagione, per il futuro. Vai, presidente. E sempre forza viola!”.

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