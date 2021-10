Iachini: “Dissi no alla cessione di Vlahovic in prestito. Non è vero che non avevo fiducia in lui”

“Italiano è un allenatore bravo – ha detto Beppe Iachini a La Nazione -, lo ricordo quando giocava nel mio Chievo. Le partite della Fiorentina le seguo, lo faccio sempre con il cuore. Vlahovic? Non è vero che io non avevo fiducia in lui, questa è un leggenda. Sarebbe potuto andar via in prestito ed invece dissi di “no”. Con Prandelli ho un ottimo rapporto, c’è rispetto. Commisso? Mi ha dato un’occasione stupenda, quindi sono io a ringraziare lui. Siamo riusciti a salvarci, ho portato a termine la mia missione. Callejon? Darà tanto alla Fiorentina, quando è arrivato a Firenze non era in ottima forma ma è forte”.

LEGGI ANCHE, BERARDI STRIZZA L’OCCHIO ALLA FIORENTINA: “IN ESTATE VOLEVO ANDARMENE. FUTURO? VEDIAMO PIÙ AVANTI”