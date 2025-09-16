16 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:46

Iachini difende Pioli: “La Fiorentina sta cercando l’assetto migliore, non si può avere tutto subito”

Iachini difende Pioli: “La Fiorentina sta cercando l’assetto migliore, non si può avere tutto subito”

Mirko Carmignani

16 Settembre · 15:23

Aggiornamento: 16 Settembre 2025 · 15:23

L'ex tecnico di Fiorentina, Siena ed Empoli ha detto il suo pensiero sulla prova dei viola di sabato sera contro il Napoli

A Lady Radio è intervenuto l’ex tecnico viola Beppe Iachini per parlare di Fiorentina: “La Fiorentina ha preso diversi nuovi elementi e ci sta che ancora Pioli debba trovare la formazione migliore. Ci vorrà tempo perché la Fiorentina è all’inizio di un nuovo percorso e non è semplice trovare subito la quadra e l’identità del caso. Ricordiamoci che la Fiorentina ha fatto solo gare in trasferta e la prima in casa è stata contro la squadra più forte del campionato, quindi dobbiamo andarci piano con le valutazioni e le critiche.”

Prosegue: “In una squadra il centrocampo è fondamentale e Pioli sta cercando di trovare il migliore, continuando a 3 perché ha due esterni offensivi che in pochi hanno in Italia. La Fiorentina è competitiva in tutti i reparti ed ha un grande attaccante come Kean che ti può giocare da solo o in coppia, ma non bisogna credere che si vincono le partite mettendo più punte perché ci vuole equilibrio.”

Sul Como: “Squadra tecnica con qualità, ma che ha dei problemi a concretizzare perché pure ieri ha buttato via la partita dopo averla dominata. Si specchia troppo, ma ha giocatori capaci di fare la differenza ed è un bellissimo progetto.”

