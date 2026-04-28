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Il Resto del Carlino rivela: "Il Bologna rispedirà Sohm alla Fiorentina, poi possibile nuovo prestito"

Molto però dipenderà dal futuro di Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 09:44
Il Resto del Carlino rivela: "Il Bologna rispedirà Sohm alla Fiorentina, poi possibile nuovo prestito" - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Bologna punta a restituire Simon Sohm alla Fiorentina per trattarne eventualmente un nuovo prestito con diritto o obbligo, come fatto anche col Milan per Pobega: ma dipenderà dal futuro di Italiano. La Fiorentina domenica potrebbe raggiungere la salvezza aritmetica facendo scattare il riscatto obbligato di Fabbian, che è fissato a 16 milioni. Lo scrive Il Resto del Carlino.

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