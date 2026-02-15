15 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sohm celebrato per la grande partita: “Italiano mi ha cambiato posizione, mi ha messo più avanti”

News

Sohm celebrato per la grande partita: “Italiano mi ha cambiato posizione, mi ha messo più avanti”

Redazione

15 Febbraio · 20:42

Aggiornamento: 15 Febbraio 2026 · 20:42

TAG:

BolognaFiorentinaSohm

Condividi:

di

Sohm ha giocato la sua prima partita da titolare con il Bologna dopo la cessione in prestito dalla Fiorentina

Sohm ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Bologna contro il Torino, il giocatore di proprietà della Fiorentina ha giocato una grande partita e sfiorato il gol, queste le sue parole raccolte da TMW:

“Anche a livello personale è stata una vittoria importante. Ora vogliamo continuare così”. Quali sono le sue caratteristiche? “Cerco sempre di fare un po’ tutto ciò che mi chiede il mister. Nella ripresa dovevo alzarmi, provo sempre ad aiutare la squadra”. Com’è andata la sua occasione con la parata di Paleari? E com’è cambiata la sua posizione? “Ero più pericoloso se mi fossi alzato, il mister mi ha detto di alzarmi ed è stata una decisione positiva. Paleari? Grande parata, pensavo fosse già entrato il pallone…”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio