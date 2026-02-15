Sohm celebrato per la grande partita: “Italiano mi ha cambiato posizione, mi ha messo più avanti”

Sohm ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Bologna contro il Torino, il giocatore di proprietà della Fiorentina ha giocato una grande partita e sfiorato il gol, queste le sue parole raccolte da TMW:

“Anche a livello personale è stata una vittoria importante. Ora vogliamo continuare così”. Quali sono le sue caratteristiche? “Cerco sempre di fare un po’ tutto ciò che mi chiede il mister. Nella ripresa dovevo alzarmi, provo sempre ad aiutare la squadra”. Com’è andata la sua occasione con la parata di Paleari? E com’è cambiata la sua posizione? “Ero più pericoloso se mi fossi alzato, il mister mi ha detto di alzarmi ed è stata una decisione positiva. Paleari? Grande parata, pensavo fosse già entrato il pallone…”