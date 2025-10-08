8 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport svela: “Sohm lavora in solitaria al Viola Park per esserci contro il Milan”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

8 Ottobre · 09:33

Aggiornamento: 8 Ottobre 2025 · 09:33

FiorentinaSohm

Sohm sta recuperando dall’infortunio al piede

La Fiorentina riprenderà questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di campionato di domenica 19 contro il Milan. Il centrocampista svizzero Sohm ha disertato la gara col Sigma Olomouc e quella contro la Roma per via di un problema fisico che fa capo alla fascite plantare, cioè un’infiammazione del legamento arcuato che attraversa la parte inferiore del piede.

Motivo per cui non ha potuto rispondere nemmeno alla convocazione della propria nazionale. L’obiettivo è essere al meglio contro il Milan, tanto che nella giornata di ieri l’ex Parma ha lavorato in solitaria al Viola Park per recuperare la condizione. La sensazione crescente è che l’infortunio al piede possa essere smaltito entro breve. Lo scrive il Corriere dello Sport.

