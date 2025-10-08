Corriere dello Sport svela: “Sohm lavora in solitaria al Viola Park per esserci contro il Milan”

La Fiorentina riprenderà questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di campionato di domenica 19 contro il Milan. Il centrocampista svizzero Sohm ha disertato la gara col Sigma Olomouc e quella contro la Roma per via di un problema fisico che fa capo alla fascite plantare, cioè un’infiammazione del legamento arcuato che attraversa la parte inferiore del piede.

Motivo per cui non ha potuto rispondere nemmeno alla convocazione della propria nazionale. L’obiettivo è essere al meglio contro il Milan, tanto che nella giornata di ieri l’ex Parma ha lavorato in solitaria al Viola Park per recuperare la condizione. La sensazione crescente è che l’infortunio al piede possa essere smaltito entro breve. Lo scrive il Corriere dello Sport.