Sohm svela: “Napoli su di me? Non ho saputo niente, in testa sempre la Fiorentina”

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Napoli? Noi non abbiamo avuto un grande approccio, col rigore dopo pochi minuti che ha indirizzato la partita. Anche gli altri due gol che abbiamo concesso sono stati troppo semplici per loro. Possiamo fare molto meglio. Napoli su di me? Non ho saputo niente, ho avuto sempre in testa la Fiorentina. Champions? Dobbiamo avere sogni importanti. L’inizio non è stato facile, ma ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare ancora la quadratura, ci serve tempo”.