17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sohm svela: “Napoli su di me? Non ho saputo niente, in testa sempre la Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Sohm svela: “Napoli su di me? Non ho saputo niente, in testa sempre la Fiorentina”

Redazione

17 Settembre · 09:12

Aggiornamento: 17 Settembre 2025 · 09:12

TAG:

FiorentinaNapoliSohm

Condividi:

di

"Champions? Dobbiamo avere sogni importanti"

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Napoli? Noi non abbiamo avuto un grande approccio, col rigore dopo pochi minuti che ha indirizzato la partita. Anche gli altri due gol che abbiamo concesso sono stati troppo semplici per loro. Possiamo fare molto meglio. Napoli su di me? Non ho saputo niente, ho avuto sempre in testa la Fiorentina. Champions? Dobbiamo avere sogni importanti. L’inizio non è stato facile, ma ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare ancora la quadratura, ci serve tempo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio